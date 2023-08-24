هل تشكل مجموعة "بريكس" تهديداً حقيقياً لهيمنة الدولار الأميركي؟

دعا الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم الأربعاء في قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، الدول الأعضاء إلى إنشاء عملة مشتركة للتجارة والاستثمار فيما بينها، كوسيلة للحد من تعرضها لتقلبات أسعار صرف الدولار.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي حضر القمة افتراضيا، إن الاجتماع سيناقش تحويل التجارة بين الدول الأعضاء بعيدا عن الدولار إلى العملات الوطنية.

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وأكد بوتين على إصرار تحالف "بريكس" للتوصل إلى إنشاء عملة موحدة للمجموعة على الرغم من التعقيدات التي تواجه هذا الموضوع.

وأشار مسؤولون وخبراء اقتصاديون إلى الصعوبات التي يواجهها مثل هذا المشروع، نظرا للفوارق الاقتصادية والسياسية والجغرافية بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

لماذا يريد قادة أعضاء "بريكس" عملة مشتركة؟

لا يعتقد رئيس البرازيل أن الدول التي لا تستخدم الدولار يجب أن تضطر إلى التداول بهذه العملة، كما دعا إلى عملة مشتركة في تكتل ميركوسور لدول أميركا الجنوبية.

وقال في الجلسة العامة الافتتاحية للقمة إن عملة "بريكس" "تزيد من خيارات الدفع لدينا وتقلل من نقاط الضعف لدينا".

ما هو رأي قادة التحالف الآخرين؟

قال مسؤولون من جنوب أفريقيا إن عملة مشتركة خاصة بـ"بريكس" ليست على جدول أعمال القمة.

وفي يوليو/تموز، قال وزير الخارجية الهندي: "لا توجد فكرة لعملة بريكس". وقال وزير خارجيتها قبل مغادرته لحضور القمة إنه سيتم مناقشة تعزيز التجارة بالعملات الوطنية.

ولم تعلق الصين على الموضوع. وتحدث الرئيس شي جين بينغ في القمة حول تعزيز "إصلاح النظام المالي والنقدي الدولي".

ما هي التحديات التي تواجه إنشاء عملة "بريكس"؟

قال محافظ البنك المركزي في جنوب أفريقيا، ليسيتيا كجانياجو، في يوليو/تموز، إن بناء عملة "بريكس" سيكون "مشروعا سياسيا".

وقال كجانياجو: "إذا كنت تريد ذلك، فسيتعين عليك الحصول على اتحاد مصرفي، وسيتعين عليك الحصول على اتحاد مالي، وسيتعين عليك تحقيق تقارب الاقتصاد الكلي".

وأضاف "الأهم من ذلك أننا بحاجة إلى آلية تأديبية للدول التي لا تلتزم بها.. بالإضافة إلى أنها ستحتاج إلى بنك مركزي مشترك.. أين يمكن أن يقع؟"

وكتب هربرت بوينيش، وهو زميل بارز في جامعة تشجيانغ، في مدونة لمؤسسة OMFIF البحثية أن الاختلالات التجارية تمثل مشكلة أيضًا.

"جميع الدول الأعضاء في بريكس تعتبر الصين شريكها التجاري الرئيسي ولديها القليل من التجارة مع بعضها البعض".

ماذا يعني هذا للدولار الأميركي؟

قال زعماء "بريكس" إنهم يريدون استخدام عملاتهم الوطنية بشكل أكبر بدلا من الدولار، الذي ارتفع بشكل حاد العام الماضي مع رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة والحرب بين روسيا وأوكرانيا، مما جعل الديون الدولارية والعديد من الواردات أكثر تكلفة.

كما أدى عزلة روسيا من الأنظمة المالية العالمية بسبب العقوبات العام الماضي إلى إثارة التكهنات بأن الحلفاء غير الغربيين سيبتعدون عن الدولار.

وقال بوتين في القمة يوم الثلاثاء "إن العملة موضوع لا رجعة فيها لإلغاء الاعتماد على الدولار في علاقاتنا الاقتصادية تكتسب زخما".

وانخفضت حصة الدولار في احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عامًا عند 58% في الربع الأخير من عام 2022، و47% بعد تعديلها حسب تغيرات أسعار الصرف، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.

ومع ذلك، لا يزال الدولار يهيمن على التجارة العالمية. وهو ضمن ما يقرب من 90% من معاملات الفوركس العالمية، وفقا لبيانات بنك التسويات الدولية.

وبحسب تقرير لـ"رويترز" اطلعت عليه "العربية.نت"، فإن التخلص من الدولار سيتطلب من عدد لا يحصى من المصدرين والمستوردين، فضلا عن المقترضين والمقرضين وتجار العملة في جميع أنحاء العالم، أن يقرروا بشكل مستقل استخدام عملات أخرى.