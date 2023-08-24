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وول ستريت (فرانس برس)
وول ستريت (فرانس برس)
وول ستريت

وول ستريت تغلق على ارتفاع حاد بفضل صعود أسهم "إنفيديا"

مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع بنحو 1.11%

نيويورك - رويترز
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أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع حاد يوم الأربعاء مع صعود أسهم إنفيديا قبل إعلان النتائج الفصلية للشركة التي تُستخدم رقائقها على نطاق واسع في حوسبة الذكاء الاصطناعي.

ارتفعت أسهم إنفيديا قبل صدور التقرير، معززة مكاسبها الأخيرة. وارتفع سهمها بأكثر من 220% هذا العام.

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ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 48.84 نقطة، أو 1.11%، إلى 4436.39 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 215.16 نقطة، أو 1.59%، إلى 13721.03 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 188.50 نقطة أو 0.55% إلى 34477.33 نقطة.

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