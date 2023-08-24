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شعار شركة المطاحن الثالثة في السعودية
شعار شركة المطاحن الثالثة في السعودية
سوق السعودية

"المطاحن الثالثة" السعودية تعين إتش.إس.بي.سي لإدارة طرحها العام الأولي في 2024

الشركة تستهدف طرح أسهمها في الربع الأول من العام المقبل

دبي - رويترز
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قال مصدران مطلعان إن شركة المطاحن الثالثة السعودية عينت بنك إتش.إس.بي.سي لإدارة طرحها العام الأولي المقرر العام المقبل.

والشركة، التي تدير 4 مطاحن دقيق في مناطق خميس مشيط والجوف والجموم، واحدة من عدة شركات تشهد عمليات خصخصة في السعودية.

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وباعت المؤسسة العامة للحبوب في عام 2020 الشركة إلى كونسورتيوم مكون من الغرير للاستثمار ومجموعة الراجحي القابضة ومسافي مقابل 750 مليون ريال (200 مليون دولار).

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ولم ترد الشركة بعد على طلب للتعليق. كما أحجم البنك أمس الأربعاء عن التعقيب.

ودعت الشركة بنوكا هذا الصيف إلى تقديم عروضها من أجل طرح عام مقرر لأسهمها، وعينت شركة موليس اند كو مستشارا ماليا مستقلا، حسبما نقلت رويترز في الأول من يونيو/حزيران عن مصدرين مطلعين.

وقال أحد المصدرين لرويترز في يونيو/حزيران إن شركة المطاحن الثالثة تستهدف طرح أسهمها في الربع الأول من 2024.

وشركة المطاحن الثالثة هي الثانية في السعودية التي تسعى للإدراج في البورصة.

وحددت شركة المطاحن الأولى سعر طرحها العام الأولي في يونيو/حزيران عند أعلى نطاق استرشادي بفضل قوة الطلب.

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