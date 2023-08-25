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الليرة التركية (shutterstock)
الليرة التركية (shutterstock)
الليرة التركية

الليرة التركية تفقد بعض المكاسب بعد يوم من رفع أكبر من المتوقع للفائدة

تراجعت بنسبة 2.8% إلى 26.51 للدولار

إسطنبول - رويترز
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تراجعت الليرة التركية 2.8% اليوم الجمعة لتتخلى عن بعض مكاسبها، وذلك بعد يوم واحد من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل كبير.

وبحلول الساعة 07:36 بتوقيت غرينتش سجلت الليرة 26.51 للدولار مقابل 25.75 للدولار في ختام تعاملات أمس الخميس بانخفاض 2.8%.

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وكانت الليرة قد سجلت مستوى قياسيا منخفضا عند 27.2350 للدولار قبل وقت قصير من إعلان قرار رفع أسعار الفائدة أمس الخميس.

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وأظهر متوسط التقديرات في ​​استطلاع لرويترز أن السوق كانت تتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي 200 نقطة أساس.

ورفع "المركزي" التركي سعر الفائدة بمعدل يزيد كثيرا عن التوقعات بمقدار 750 نقطة أساس، للتأكد من خفض التضخم واستقرار توقعاته في أقرب وقت ممكن.

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