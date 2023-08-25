المؤشر نيكاي الياباني يهبط 2% مع تراجع أدفانتست وطوكيو إلكترون

أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضا 2% اليوم الجمعة مع تراجع سهمي أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطين بالرقائق الإلكترونية بعد توقف مكاسب سهم إنفيديا المدرج في الولايات المتحدة.

وهبط المؤشر نيكاي 2.05% ليغلق عند 31624.28 نقطة في أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، لكنه حقق مكاسب أسبوعية 0.55%.

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وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.88% إلى 2266.40 مع تسجيل خسائر أسبوعية 1.3%.

واستقر سهم إنفيديا في ختام تعاملات أمس الخميس بعد الارتفاع إلى مستوى قياسي مع إعلان الشركة عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 25 مليار دولار وإيرادات ربع سنوية قياسية مدعومة بالطلب القوي على رقائقها التي تركز على الذكاء الاصطناعي.

وهوى سهم أدفانتست اليابانية لصناعة معدات اختبار الرقائق 9.99%، كما هبط سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 5.93% ونظيرتها سكرين هولدينجز 3.44%. وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 3.05%.

ومن بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو ارتفعت ثلاثة مؤشرات فقط مع صعود مؤشر قطاع الشحن 0.15%.

وارتفع سهم أوليمبوس لصناعة المعدات الطبية 1.03% لتسجل أفضل أداء على المؤشر نيكاي.