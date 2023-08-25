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أحد الوسطاء في بورصة نيويورك (أ ف ب) وول ستريت مناسبة
أحد الوسطاء في بورصة نيويورك (أ ف ب)
وول ستريت

وول ستريت تغلق على انخفاض حاد مع تحول التركيز إلى خطاب باول المرتقب

تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنحو 256.41 نقطة

نيويورك - رويترز
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أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد يوم الخميس بقيادة تراجع المؤشر ناسداك بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها هذا الأسبوع وتوتر المستثمرين قبل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول اليوم الجمعة.

ارتفعت أسهم إنفيديا إلى مستوى قياسي في وقت مبكر من الجلسة بعد أن قدمت الشركة في وقت متأخر من يوم الأربعاء توقعات أقوى بكثير من المنتظر وسط طلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، وقالت إنها ستعيد شراء أسهم بقيمة 25 مليار دولار.

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ومع ذلك، انخفضت جميع القطاعات الرئيسية في ستاندرد اند بورز 500، كما تراجع مؤشر أشباه الموصلات.

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وبحسب البيانات الأولية، خسر ستاندرد اند بورز 500 ما إجماليه 59.98 نقطة، أو 1.35%، إلى 4376.03 نقطة، بينما تراجع ناسداك المجمع 256.41 نقطة، أو 1.87%، إلى 13464.62 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 374.90 نقطة أو 1.09% إلى 34098.08 نقطة.

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