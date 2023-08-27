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أسواق الخليج

إلغاء تسجيل 226 منصباً قيادياً في شركات كويتية

للحثّ على انتقاء أصحاب السجلات النظيفة

دبي - العربية.نت
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ألغت هيئة أسواق المال في الكويت تسجيل أعضاء مجالس إدارات لنحو 49 عضواً، كما ألغت تسجيل نحو 177 من أصحاب المناصب واجبة التسجيل، في إحصائية في السنة المالية 2023.

يذكر أن تسجيل الأعضاء أو المناصب واجبة التسجيل يحتاج إلى موافقات مسبقة من الهيئة، حيث تقوم الأخيرة بتطبيق سلسلة من المعايير والضوابط التي من شأنها أن تضمن نزاهة تلك المناصب، سواء الأعضاء أو المناصب واجبة التسجيل، لأهمية تلك المناصب وخطورة القرارات والصلاحيات الممنوحة لهم.

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ونقلت "الجريدة" الكويتية عن مصادر مراقبة قولها إن الهيئة تهدف من وراء تغليظ الضوابط على تلك الشريحة إلى حثّ الشركات على انتقاء أفضل الكفاءات وأصحاب السجلات النظيفة والتاريخ العملي الناجح.

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