الصين تخفض ضريبة الدمغة على تداول الأسهم للمرة الأولى منذ عام 2008

خفضت الصين رسوم ضريبة الدمغة على تداولات الأسهم للمرة الأولى منذ عام 2008، وذلك في محاولة لاستعادة الثقة في ثاني أكبر سوق للأسهم في العالم.

وقالت الحكومة الصينية إنه سيتم تخفيض الرسوم المفروضة على تداول الأسهم البالغة 0.1% بمقدار النصف اعتبارا من يوم غد.

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وكانت بكين قد أصدرت تعهدا في الشهر الماضي بإنعاش أسواق الأسهم وتعزيز ثقة المستثمرين.