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البورصة المصرية (رويترز)
البورصة المصرية (رويترز)
البورصة المصرية

مؤشر البورصة المصرية يرتفع إلى أعلى مستوى في تاريخه

ارتفع 26.78% منذ بداية العام

دبي - العربية.نت
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ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "EGX30" إلى أعلى مستوى في تاريخه وقفز بنسبة 1.7% إلى مستوى 18510 نقطة منتصف التعاملات.

وأوقفت البورصة المصرية اليوم العديد من الأسهم بعد صعودها بالحد الأقصى، وشهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفاعا بلغت نسبته 26.78 % منذ بداية العام.

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وكانت القمة التاريخية الأعلى لمؤشر "إيجي إكس 30" مسجلة فى شهر أبريل 2018، عند مستوى 18414 نقطة.

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وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.25%، منذ بداية تعاملات اليوم، بينما سجل ارتفاعا بلغت نسبته 33.78% منذ بداية العام.

وتشهد الفترة الماضية ارتفاعا للبورصة المصرية مدعوما بنتائج إيجابية لأعمال الشركات في النصف الأول من العام الجاري، بجانب توقعات بتخفيض أو تعويم مرتقب للجنيه المصري، ما عزز تدفق السيولة في السوق ودخول مستثمرين أفراد وشركات للشراء في الأسهم بدافع التحوط من انخفاض قيمة الأصول الناتج عن التضخم أو انخفاض العملة المحلية.

وبدأ اليوم رئيس البورصة المصرية الجديد أحمد الشيخ مباشرة مهام عمله، وكان قد صدر قرار تعيينه يوم الخميس الماضي ليبدأ عمله اعتبارا من يوم 26 أغسطس الجاري.

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