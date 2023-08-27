مؤشر MSCI لشركات الاتصالات السعودية يحقق 22.6% أرباحا في 7 أشهر

حقق مؤشر "إم إس سي آي" لشركات الاتصالات السعودية أفضل انطلاقة سنوية، مقارنة بنظرائه في الأسواق الناشئة، بعد أن بلغت الأرباح التراكمية لحركة أسهم الشركات السعودية الخاصة بالمؤشر والمؤهلة للاستثمار الأجنبي 22.65% بنهاية الأشهر السبعة الأولى من 2023.

وعزت الشركات المقدمة خدمات الهاتف النقال في السعودية نمو أرباحها خلال النصف الأول، إلى خمسة أسباب، أولها النمو المحقق في قطاع الأعمال، إضافة إلى زيادة قاعدة العملاء، وزيادة الطلب على خدمات الجيل الخامس، والخدمات الرقمية، وارتفاع مساهمة إيرادات الحج والعمرة.

مادة اعلانية

وبحسب البيانات المالية الخاصة بمنصة "فاكتست"، فإن شركات الاتصالات السعودية حققت أفضل أداء لحركة أسهمها خلال العام الجاري، منذ إطلاق المؤشر قبل أربعة أعوام.

ويعد عائد التوزيع النقدي المقوم بعملة الدولار لشركات الاتصالات السعودية المدرجة مع "إم إس سي آي" من بين الأعلى آسيويا، بعد أن بلغ 3.56 في المائة مقارنة بـ3.09% لنظيره من الشركات الآسيوية و2.8% لنظيره من شركات الاتصالات اليابانية، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وينظر المستثمرون إلى زيادة أرباح شركات الاتصالات السعودية خلال الـ12 شهرا الماضية على أنها مؤشر لزيادة التوزيعات الدورية، في حين يكمن تحدي زيادة الإيرادات المستقبلية في الاستثمار بتقنية المستقبل كالحلول السحابية.

إقليميا، عجزت مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع الاتصالات الخليجي عن اللحاق بنظيرتها العالمية، فالمكاسب المحققة بنهاية سبعة أشهر من العام الجاري تصل إلى 12.11% مقارنة بـ26% لمؤشر إم إس سي آي MSCI لشركات الاتصالات حول العالم.

وقاد خيار بيع وإعادة تأجير الأبراج إلى زيادة الأرباح الرأسمالية لشركات الاتصالات، غير أنه يؤدي إلى حدوث زيادة بسيطة في التكاليف التشغيلية، حيث إن هناك فرصا للنمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة، لكونه يعد من ضمن الاقتصاد غير النفطي الجارية تنميته.

وتعد حملة الرقمنة المتواصلة في القطاعين العام والخاص كجزء من رؤية 2030، حافزا إيجابيا لنمو شركات الاتصالات.

وتفوق مكرر الربح الخاص بشركات الاتصالات السعودية على نظرائه الأوروبيين، بعد وصول مكرر الربح المنخفض إلى 17.22 مرة مقارنة بنحو 25.93 مرة لشركات الاتصالات الأوروبية.

وتعمل شركات الاتصالات على الاستثمار في التقنيات المستقبلية كتقنيات الجيل الخامس والبنية التحتية لشبكة الألياف البصرية، الأمر الذي سيقود إلى عوائد إيجابية على المساهمين.

وبلغ مضاعف القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية الخاص بشركات الاتصالات السعودية 2.52 مرة "وهو أقل من نظيره لشركات الاتصالات العربية البالغ 2.57 مرة".

وجاء الأداء المتميز لقطاع الاتصالات بدعم من ارتفاع الطلب على الخدمات اللاسلكية المدفوع بإقبال العملاء على خدمات الألياف الضوئية، وكذلك صعود إيرادات وحدة أعمال الشركات، وكان لافتا في معظم نتائج شركات القطاع زيادة قاعدة مستهلكي الألياف البصرية المنزلية.