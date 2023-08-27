وقف التشديد النقدي في أوروبا.. إلى أي اتجاه يميل البنك المركزي؟

قال صانع السياسات النقدية في لاتفيا مارتينز كازاكس، السبت، إنه ربما يكون من السابق لأوانه أن يوقف البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الآن، لأن التوقف المبكر في مكافحة التضخم قد يجبر البنك على إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد في وقت لاحق.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة في كل اجتماع من اجتماعاته التسعة الماضية لوقف التضخم، لكن صناع السياسات يفكرون الآن في التوقف مؤقتا مع ظهور مخاطر الركود، وتباطؤ التضخم، وبقاء نمو الأجور معتدلا.

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"في ضوء المعلومات التي لدينا الآن، وهناك بالطبع المزيد من البيانات في المستقبل، أود أن أقول إن زيادة متواضعة أخرى ستكون أكثر أمانا، بدلا من تأخيرها ومن ثم المخاطرة بالاضطرار إلى القيام بالمزيد في وقت لاحق من العام أو في وقت مبكر". وقال كازاكس، في تصريحات لـ"رويترز" اطلعت عليها "العربية.نت"، على هامش الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية والاقتصاديين في جاكسون هول بولاية "وايومنغ" العام المقبل.

وترى الأسواق أن هناك فرصة بنسبة 50% تقريبًا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر/أيلول، ولكن من المرجح جدًا أن يتم رفع الفائدة قبل نهاية العام.

وقال: "يمكننا خفض أسعار الفائدة إذا قمنا برفعها أكثر من اللازم، ويمكننا خفضها قريبًا جدًا، ولكن إذا رفعنا الفائدة بوتيرة بطيئة، فقد نضطر إلى رفعها أكثر، لذا فمن الأقل تكلفة القيام بذلك في وقت قريب"

ومع ذلك، أضاف محافظ البنك المركزي في لاتفيا أنه سيذهب إلى اجتماع السياسة المقرر في 14 سبتمبر بعقل متفتح ويحتاج إلى رؤية توقعات الموظفين الجدد قبل أخذ القرار.

وأضاف كازاكس أنه حتى لو اختار البنك المركزي الأوروبي تعليق السياسة النقدية، فإنه يحتاج إلى توضيح أن مهمته لم تنته بعد وأن المزيد من تشديد السياسة قد يكون مطروحًا.

وتشير توقعات البنك المركزي الأوروبي حاليًا عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% فقط في أواخر عام 2025.

أحد الأسباب الرئيسية وراء تفكير بعض صناع السياسة النقدية في التوقف المؤقت هو أن مؤشرات النمو الاقتصادي تشير الآن إلى انكماش في الربع الثالث، على الرغم مما قد يكون موسمًا سياحيًا قياسيًا.

الصناعة في حالة ركود بالفعل والخدمات تتراجع أيضًا، حيث جاءت البيانات الاقتصادية أقل من التوقعات.

وفي حين أن النمو سيكون ثابتا خلال بقية العام، قال كازاكس إن الركود العميق ليس أمرا واردا لأن التكتل لا يزال يظهر مرونة وأن بعض التراجع في سوق العمل أمر مرغوب فيه بالفعل لترويض التضخم.

بمجرد أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها، يجب أن تظل ثابتة لبعض الوقت ويجب على البنك المركزي الأوروبي أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة فقط عندما تبدأ التوقعات في إظهار أن التضخم معرض لخطر العودة إلى أقل من 2%.

وقال: "سيكون من دواعي سروري أن أبدأ في خفض أسعار الفائدة عندما تبدأ توقعات التضخم، وبالتالي التوقعات وليس البيانات الفعلية، في تحقيق مستهدفنا البالغ 2% بطريقة متسقة".

وتتوقع الأسواق بدء المركزي بخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2024، وقال كازاخستان إنه لا يعتبر هذا يتعارض مع توقعات الاقتصاد الكلي.