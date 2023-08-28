مكاسب للأسهم الأوروبية بدعم من قطاعات منكشفة على الصين

ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات اليوم الاثنين، وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا المكاسب بعدما أغلقت وول ستريت مرتفعة، كما صعدت أسهم شركات صناعة السيارات المنكشفة على الصين بعد أن أعلنت بكين عن إجراءات لدعم سوق الأسهم المتعثرة بها.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع.

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وارتفع مؤشر أسهم التكنولوجيا 1.5% في أول صعود خلال ثلاث جلسات، مقتفيا ارتفاع وول ستريت في ختام تعاملات أمس، وفق وكالة "رويترز".

وقالت وزارة المالية الصينية أمس الأحد، إنها ستخفض الرسوم البالغة 0.1% على تداولات الأسهم "من أجل تنشيط سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين".

وارتفعت أسهم قطاعات مرتبطة بالصين مثل شركات صناعة السيارات والقطاع الصناعي 1.1% و1.0% على الترتيب.

وصعدت أسهم شركات السلع الفاخرة الكبرى المنكشفة بقوة على الصين مثل "إل.في.إم.إتش" و"كيرينج وإيرميس" بأكثر من 1% لكل منها.

وفي الوقت نفسه، ظلت توقعات أسعار الفائدة في منطقة اليورو فاترة بعد خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الجمعة في ندوة جاكسون هول.

والأسواق في المملكة المتحدة مغلقة بسبب عطلة صيفية للبنوك.