صعود الذهب مع تقييم الأسواق لأثر مسار الفائدة الأميركية
مع تخلي مؤشر الدولار عن ذروة 12 أسبوعاً
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، على الرغم من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول حول احتمال تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة، إذ تسعى الأسواق للحصول على دلالات من خلال بيانات اقتصادية هذا الأسبوع لرسم صورة أوضح لمسار أسعار الفائدة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1915.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينتش، مع تخلي مؤشر الدولار عن ذروة 12 أسبوعاً،كما ارتفعت العقود الآجلة الأميريكية للذهب 0.2% إلى 1943.80 دولار.
وفي كلمة خلال ندوة سنوية في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة الماضي، ترك باول المجال مفتوحاً أمام إمكانية تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم الذي لا يزال مرتفعاً جداً مشيراً إلى قوة الاقتصاد الأميركي المفاجئة، ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة خفض الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً، وفقاً لوكالة "رويترز".
ومن المرجح أن توفر سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، من بينها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة وتقرير رواتب القطاعات غير الزراعية، صورة أكثر وضوحا لقوة الاقتصاد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.17 دولار للأونصة والبلاتين 0.1% إلى 944.06 دولار. وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1230.74 دولار.
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