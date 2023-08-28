"أديس" القابضة تعلن تفاصيل طرح أسهمها في سوق السعودية

أعلنت شركة أديس القابضة، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن نيتها للطرح العام الأولي وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 21 يونيو 2023م على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 338.7 مليون سهماً عادياً من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع 101.6 مليون سهماً عادياً من الأسهم الحالية من قبل "أديس انفستمنتس هولدينج ليمتد" وصندوق الاستثمارات العامة وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية)، وإصدار 237.1 مليون سهماً جديداً، من خلال زيادة رأس المال.

مادة اعلانية

وتمثل أسهم البيع ما نسبته 9% والأسهم الجديدة ما نسبته 21% من رأس المال المصدر عند اكتمال الطرح، مما يساوي في مجموعه ما نسبته 30% من رأس المال المصدر (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة).

وستقوم الشركة أيضاً بإصدار 33.87 مليون سهماً جديداً سيتم تخصيصها لموظفي الشركة وشركاتها التابعة، على أن يتم الاحتفاظ بها كأسهم خزينة إلى حين نقل ملكيتها للموظفين وفقاً لأحكام خطة حوافز طويلة الأجل.

وسيتم توزيع متحصلات الطرح (بعد خصم المصاريف المتعلقة بالطرح) على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناءً على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع، وسيتم استخدام المتحصلات المتبقية لتخفيض جزء من الديون المستحقة على المجموعة وتمويل استراتيجية نمو المجموعة.

وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في يوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023م.

تفاصيل الطرح

- تتمثل عملية الطرح العام الأولي للشركة في طرح 338.718 مليون سهماً عادياً تمثل نسبة 30% من رأس مال الشركة (بعد الزيادة) من خلال بيع مزيج من الأسهم الحالية والجديدة.

- سيتم إدراج وتداول أسهم الطرح في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإجراءات الإدراج الرسمية مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

- سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمستثمرين الأفراد والمستثمرين من المؤسسات، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة في "المعاملات الخارجية" وفقاً للائحة إس بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية").

- سيتم تخصيص 338.718 مليون سهماً كحد أقصى، تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح، للفئات المشاركة بشكل مبدئي.

- يحق للمستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 304.846 مليون سهماً تمثل نسبة 90% من إجمالي أسهم الطرح، بهدف تلبية طلب المكتتبين الأفراد.

- سيتم تخصيص 33.87 مليون سهماً عادياً كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح.

- يجب أن يكون لدى المكتتبين الأفراد في وقت الاكتتاب محفظة نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية المرتبطة بالجهة المستلمة التي تم الاكتتاب من خلالها، وخلاف ذلك سيعد الاكتتاب لاغيًا وسوف يتم إعادة المبالغ المدفوعة.

- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي عند اكتمال عملية بناء سجل الأوامر.

قال رئيس مجلس إدارة شركة "أديس" أيمن عباس: "تطورت أديس منذ تأسيسها من شركة حفر محلية تعمل بشكل رئيسي في شمال أفريقيا إلى أحد أكبر مشغّلي آلات الحفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع أسطول مكون من 85 آلة حفر وعمليات تشمل 7 دول، بما في ذلك الهند التي ستشهد تشغيل 3 حفارات في عام 2023م".

وتابع :"نعمل حالياً في أكثر أسواق الحفر جاذبية في العالم، وتعد شركتنا الشريك المفضل لأكبر مزودي حلول الطاقة الموثوقين. ونتوقع أن يدعم الطرح العام الأولي مساعينا الهادفة إلى مواصلة النمو وترسيخ مكانتنا بصفتنا مشغلاً رائداً في سوق منصات الحفر المرفوعة في المملكة العربية السعودية وحول العالم".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أديس" محمد فاروق : "يشكّل الطرح العام الأولي لشركة أديس في السوق المالية السعودية أحد الإنجازات البارزة في تاريخ الشركة وخطوة مهمة على طريق تحقيق أهداف استراتيجية النمو".

وتابع: "الطرح يؤكّد سجلنا الحافل من التميز التشغيلي والنمو الملحوظ المدعوم بعلاقاتنا المتينة مع العملاء ونموذج عملنا المرن وأعمالنا المتراكمة القوية على أننا الخيار المثالي لتحقيق عائدات كبيرة للمساهمين".

ووأوضح أن الطرح العام الأولي يتيح للشركة فرصة فريدة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد للاستثمار في شركة حفر عالمية رائدة تتمتع بحضور قوي ومتزايد على مستوى العالم.