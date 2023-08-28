بنك أوف أميركا: هذه قائمة أفضل الأسهم المكشوفة على الذكاء الاصطناعي

يستمر الذكاء الاصطناعي في تصدر عناوين الصحف "وول ستريت"، خاصة بعد إعلان "إنفيديا" عن أرباح فاقت التوقعات على خلفية الطلب القوي على الرقائق الالكترونية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي.

وقال "بنك أوف أميركا" في مذكرة حديثة، نشرت تفاصيلها شبكة "CNBC" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت": "ما زلنا نرى ارتفاع أسهم الرقائق الإلكترونية مع تزايد الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي".

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وذكر التقرير تبيقات مبكرة للذكاء الاصطناعي بدأت تظهر في بعض الشركات. على سبيل المثال، يقود الذكاء الاصطناعي أكثر من 20% من المحتوى على منصات "فيسبوك" و"إنستغرام"، وتستخدم "غوغل" الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين قدرات البحث الخاصة بها، حسبما قال "بنك أوف أميركا". وأشارت "مايكروسوفت" إلى أنها تقوم أيضًا بدمج وظائف الذكاء الاصطناعي في بعض منتجات البرمجيات الرئيسية.

على خلفية الزخم المتزايد على الذكاء الاصطناعي، ارتفعت أسهم شركة "إنفيديا" و"ألفابيت" و"مايكروسوفت" بنسبة 222% و47% و33% منذ بداية العام.

ونشر "بنك أوف أميركا" قائمة بأفضل الأسهم المكشوفة على الذكاء الاصطناعي، بحسب مذكرة بتاريخ 20 أغسطس.

"برودكوم"

"برودكوم": توقع البنك إلى نمو ربحية السهم لشركة أشباه الموصلات الأميركية بأكثر من 10%، وأشار إلى أن ربحية السهم وتوليد التدفق النقدي الحر قد تكون الأفضل في قطاع أشباه الموصلات".

وكشف البنك إلى أن السعر المستهدف هو عند 1050 دولارًا، أو ما يقرب ارتفاع بنسب 20%.

"إنفيديا"

"إنفيديا": قال البنك إن الشركة لا تزال لديها "فرص نمو أقوى في المستقبل"، حيث قد تواجه مراكز البيانات طلبًا قويًا على المدى الطويل.

وكشف البنك عن مستهدف سعري للسهم قدره 550 دولارًا، أو ما يقرب من 17% صعودًا.

"مارفيل"

"مارفيل": أشار البنك إلى إمكانات نمو الأرباح السنوية المركبة للسهم الواحد على المدى الطويل لشركة "مارفيل" بنسبة 15% إلى 20%. وأعطى مستهدف سعري للسهم عند 80 دولارًا، أي حوالي 30% صعودًا.

"Synopsys"

"Synopsys": قال "بنك أوف أميركا" أن شركة البرمجيات هذه يمكن أن تستفيد من زيادة الاستثمار الحكومي في أبحاث وتطوير أشباه الموصلات. ويمكنها أيضًا الاستمتاع بمكاسب الأسهم في الأسواق الحالية، وجني "تحسينات التكلفة بشكل أسرع من المتوقع مما يؤدي إلى زيادة هوامش التشغيل".

أعطى البنك للسهم سعرًا مستهدفًا قدره 510 دولارًا، أو ما يقرب من 14% صعودًا.

"Cadence"

"Cadence": أشار "بنك أوف أميركا" إلى "الأهمية الإستراتيجية" لأتمتة التصميم الإلكتروني "في سلسلة توريد الإلكترونيات العالمية المجزأة بشكل متزايد." وتشير أتمتة التصميم الإلكتروني، التي تقدمها الشركة، إلى استخدام برامج الكمبيوتر لتصميم الرقائق وأجهزة أشباه الموصلات.

أعطى البنك للسهم سعرًا مستهدفًا قدره 285 دولارًا، أو 25% صعودًا.