"فاروس" و"CIB": تغطية اكتتاب سندات توريق "غلوبال كورب" بـ2.5 مليار جنيه

أصدرت شركة غلوبال كورب للتوريق في مصر، الإصدار الرابع من البرنامج الأول لسندات توريق بقيمة 2.54 مليار جنيه، بضمان المحفظة المحالة من شركة غلوبال كورب للخدمات المالية.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن شركة الأهلي فاروس للترويج و تغطية الاكتتاب، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي قاموا بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الرئيسي وضامن تغطية الاكتتاب.

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وأوضح البيان أن الإصدار مضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالي 3.8 مليار جنيه والمحالة من شركة غلوبال كورب للخدمات المالية.

ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 391 مليون جنيه ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.377 مليار جنيه ومدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 772 مليون جنيه ومدتها 51 شهرًا.

وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع البنك العربي الإفريقي الدولي بقيامهم بدور مستشار الإصدار وقام كل من الأهلي فاروس و البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي و البنك العربي الإفريقي الدولي بضمان تغطية الإصدار.

وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة "ميريس" للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف "AA+" والثانية على تصنيف "AA"، والثالثة على تصنيف "A".