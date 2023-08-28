سوق السعودية
"مهارة" تعتزم توزيع 10% أرباحاً نقدية عن النصف الأول
بحصة 1 ريال للسهم
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أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة" عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2023، بإجمالي نحو 45 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة 45 مليون سهم.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.
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وذكرت أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق
وأضافت أن التوزيع يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023م.
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