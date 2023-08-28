ارتفاع قوى لـ"نيكاي" رغم ضغط صيني على أسهم السياحة

سجل المؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين، أعلى نسبة ارتفاع في يوم واحد في شهرين مع قيام المستثمرين بإعادة شراء الأسهم بعد خسائر في نهاية الأسبوع الماضي، لكن الأسهم المرتبطة بالسياحة تراجعت وسط مخاوف بشأن تأثير حظر فرضته الصين على المأكولات البحرية المستوردة من اليابان.

وصعد نيكاي 1.73% إلى 32169.99 نقطة عند الإغلاق مسجلا أكبر ارتفاع يومي منذ 28 يونيو/حزيران. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.47% ليصل إلى 2299.81 نقطة.

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وقال تاكيهيكو ماسوزاوا رئيس التداول في شركة فيليب للأوراق المالية باليابان "المستثمرون على المدى القصير أعادوا شراء الأسهم بعد الانخفاضات الحادة يوم الجمعة.

وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع يوم الجمعة مع استيعاب المستثمرين لتأثير تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لضمان احتواء التضخم.

وصعد سهم فاست ريتيلينغ المالكة لمتاجر يونيكلو 1.6% ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكاي. وقفز سهم دايكن إنداستريز لتصنيع أجهزة التكييف 4.19%.

وارتفع سهم تويوتا موتور 1.73% ليقدم أكبر دعم للمؤشر توبكس. كما رفعت المكاسب التي حققتها وول ستريت في الجلسة السابقة المعنويات".

وانخفضت الأسهم المرتبطة بالسياحة وسط مخاوف بشأن انخفاض محتمل في إنفاق السائحين الصينيين على السلع والخدمات اليابانية، بسبب الحظر الشامل الذي فرضته الصين على جميع المأكولات البحرية المستوردة من اليابان.

وأعلنت الصين هذه الخطوة بعد أن صرفت اليابان مياه معالجة مشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى المحيط الهادي.

وقال ماسوزاوا "الحظر الذي فرضته الصين (على واردات المأكولات البحرية اليابانية) قد يؤدي إلى انخفاض الأسهم اليابانية بشدة، بناء على الحجم الذي يمكن أن تصبح عليه المشكلة".

وجاءت هذه الخطوة عقب عودة جولات السياحة الجماعية الصينية في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى زيادة التوقعات بزيادة استهلاك السائحين في اليابان.

وانخفض سهم جيه.فرانت ريتيلينج 4.18% ليصبح صاحب الأداء الأسوأ على المؤشر نيكاي. وخسر سهم إيسيتان ميتسوكوشي القابضة 3.03%، وتراجع سهم تاكاشيمايا 3.15%.

وهبط سهم شيسيدو لتصنيع مستحضرات التجميل 2.55%. وارتفعت كل المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو باستثناء اثنين. وانخفضت أسهم قطاع الطيران 1.31%، وتراجع مؤشر أسهم شركات التجزئة 0.13%.