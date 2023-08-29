أسهم أوروبا تسجل أعلى مستوى في أسبوعين وتفوق أداء مؤشر "فاينانشال تايمز"

أغلقت الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى لها في أسبوعين اليوم الثلاثاء مدعومة بارتفاع أسهم شركات التعدين بفضل ارتفاع أسعار المعادن وأسهم مجموعة إن.إن، أكبر شركة تأمين في هولندا مع تحسن وضعها المالي، في حين تفوق أداء الأسهم البريطانية على باقي الأسهم الأوروبية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1% وسط مكاسب واسعة النطاق، مسجلا أفضل أداء له ليومين متتالين خلال أكثر من شهر.

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وارتفعت أسهم شركات التعدين الأوروبية 2.1% ولامست أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات اليوم، وفق "رويترز".

وارتفع سهما بنك "إتش.إس.بي.سي"، أكبر بنك في أوروبا، وشركة التأمين "برودنشال"، التي لديها أعمال في الصين، 1.3% و4% على الترتيب، فيما زاد سهم "باركليز" 4.2%.

وارتفع قطاع السلع الفاخرة 1.3% ليغلق عند أعلى مستوى له في أسبوعين.

وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 1.7% إلى أعلى مستوى له في أسبوعين بعد عطلة عامة أمس الاثنين.

وقفز سهم مجموعة "إن.إن" الهولندية لخدمات التأمين 10.2% لتحقق أعلى مكاسب على المؤشر الأوروبي بعد تحسن وضعها المالي في النصف الأول من العام الحالي.