ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار وعوائد السندات

زادت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ أظهر انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة في الفترة الأخيرة علامات على أن الاقتصاد منهك، قبل صدور بيانات حاسمة عن التضخم والوظائف هذا الأسبوع من الممكن أن تحدد مستقبل أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 %إلى 1923.27 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم قرب أعلى مستوى له منذ العاشر من أغسطس آب والذي بلغه أمس الاثنين. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1951.10

دولار.

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وأدى انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن أعلى مستوى لها منذ عام 2007، والذي بلغته الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع أسعار الذهب وفق "رويترز".

ويؤدي انخفاض الدولار إلى جعل الذهب، الذي لا يدر عائدا، أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ورغم الارتفاعات الطفيفة الأخيرة في أسعار الذهب، قال الخبير في الأسواق العالمية عبدالعظيم الأموي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الأسواق تشهد للأسبوع الثالث على التوالي انخفاض في مراكز المستثمرين المتعلقة بشراء المعدن الأصفر، مما يعني أن الأسواق تراهن على انخفاض أسعار المعدن الأصفر.

وأكد الأموي أن هذا الأسبوع يعتبر مهم للذهب، مشيرا إلى أن أداء الذهب في العقود الآجلة خلال أغسطس هو الأسوأ من 2018.

ومن بين مجموعة البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع، سينصب التركيز على مقياس التضخم المفضل لدى بنك الفيدرالي الأميركي، وهو مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدوره يوم الخميس، وتقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الذي سيصدر يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 %إلى 24.28 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1 %إلى 965.49 دولار. وانخفض البلاديوم 0.6 %إلى 1247.15 دولار.