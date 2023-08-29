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اقتصاد الصين

انهيار سهم "إيفرغراند" الصينية في يومين.. هبط 82% منذ عودة التداول

السهم خسارة 15% بجلسة اليويم بعد خسارته أمس 80%

دبي - العربية.نت
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واصل سهم مجموعة إيفرغراند الصينية، خسائره لليوم الثاني على التوالي متراجعا بنسبة 15% في جلسة اليوم الاثنين، بعد عودته أمس إلى التداول، بعد توقف لنحو عام ونصف العام، حيث تراجع أمس بنحو 80% في بورصة هونغ كونغ.

وانخفض سعر السهم بنسبة نحو 82% في يومين لينخفض من مستوى 1.650 دولار هونغ كونغ، إلى 0.300 دولار بجلسة اليوم.

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وكانت الشركة قد أعلنت تقليص خسائرها نصف السنوية بـ50% إلى 4.5 مليار دولار.

وتراجعت القيمة السوقية للمجموعة إلى نحو 500 مليون دولار مقارنة مع قيمة تجاوزت 50 مليار دولار في 2017.

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