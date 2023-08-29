"نيكاي" يلامس أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من "وول ستريت"

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء، ليغلق عند أعلى مستوى في أسبوعين، مدعوماً بمكاسب في وول ستريت الليلة الماضية، لكن التوتر الذي يسبق بيانات اقتصادية أميركية مهمة هذا الأسبوع حد من المكاسب.

وصعد "نيكاي" 0.68% إلى 32389.12 نقطة في وقت مبكر من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 15 أغسطس/آب، لكن المكاسب تبددت بحلول منتصف اليوم وأنهى المؤشر معاملاته مرتفعا 0.18% عند 32226.97 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.16%.

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وارتفعت مؤشرات "وول ستريت" الثلاث 0.6% أو أكثر أمس. لكن أسبوعاً حافلاً بالبيانات، يصل إلى ذروته يوم الجمعة بإعلان بيانات الوظائف الأميريكية، اكتسب أهمية إضافية بعدما ألمح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى إمكانية رفع الفائدة مجدداً.

وسجل سهم طوكيو إلكتريك باور أفضل أداء بفارق كبير عن بقية الأسهم وصعد 5.31%.

وارتفع سهم شيسيدو لمستحضرات التجميل 2.18%، وزاد سهما جيه. فرونت وتاكاشيمايا لإدارة متاجر متعددة الأقسام 2.48 و2.15% على الترتيب.

وانخفض سهم تويوتا موتور 0.2%. وكان السهم قد تراجع 0.82% في وقت سابق من الجلسة بعدما أجبر خلل تقني شركة صناعة السيارات على وقف العمل في المصانع المحلية.