7 سبتمبر.. "تام التنموية" توزع 8.5% أرباحا نقدية عن العام الماضي

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة "تام التنموية"، في اجتماعها الذي عُقد يوم الأحد 27 أغسطس 2023 على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2.8 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2022م، بمعدل 8.5% من قيمة السهم (بما يعادل 0.85 ريال للسهم).

وقالت "تام التنموية"، في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للسهم بنهاية يوم التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة يوم 27 أغسطس 2023 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

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وأضافت أن تاريخ التوزيع يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2023.