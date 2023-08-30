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نيكاي أسهم اليابان بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

اقتناص الصفقات يرفع "نيكاي" لأعلى مستوى في 3 أسابيع

"طوكيو إلكترون" قدم أكبر دعم للمؤشر

طوكيو - رويترز
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أغلق المؤشر نيكاي على أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء، مع إعادة المستثمرين شراء أسهم انخفضت أسعارها وبدفعة من صعود خلال الليل في وول ستريت أدى لرفع المعنويات في السوق.

وأنهى "نيكاي" الجلسة مرتفعا 0.33% مسجلا 32333.46 نقطة وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أغسطس آب إثر مكاسب مستمرة لثالث جلسة على التوالي. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43%إلى 2313.38 نقطة.

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وأغلقت "وول ستريت" على ارتفاع حاد خلال الليل بعد أن رسخ تراجع في عدد الوظائف الجديدة الشهري توقعات بوقف عمليات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

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وصعد سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 0.97%، ما قدم أكبر دعم لنيكاي. كما زاد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 0.7% وكيوسيرا المصنعة للمكونات الإلكترونية 2.33%.

وارتفع قطاع البنوك 1.41% ليصبح القطاع الفرعي الأفضل أداء بين قطاعات بورصة طوكيو الفرعية وعددها 33.

وصعد سهم تويوتا موتور 1.03% بعد أن قالت أكبر شركة سيارات في العالم من حيث حجم المبيعات إنها ستستأنف العمليات في مصانع التجميع في اليابان اليوم الأربعاء بعد عطل في أحد أنظمة الإنتاج أدى لتوقف الإنتاج المحلي.

واتسم أداء أسهم شركات التجزئة بالضعف مع تراجع أسهم شركات مشغلة للمتاجر متعددة الأقسام. وهبط سهم تاكاشيمايا 1.49% ليسجل بذلك أسوأ أداء على نيكي. كما نزل سهم سيفن اند آي المشغلة لمتاجر الأغذية 1.6% وفاست رتيلينغ المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.63%، ما شكل أكبر ضغط على نيكاي.

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