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بيتكوين

القيمة السوقية للعملات المشفرة تقفز بأكثر من 50 مليار دولار

سعر عملة بيتكوين ارتفع بأكثر من 2000 دولار

دبي - العربية.نت
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ارتفعت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة بأكثر من 50 مليار دولار، بعد أن خسرت هيئة الأسواق والبورصات الأميركية حكما قضائيا لصالح شركة GRAYSCALE للاستثمار فيما يخص صندوقها الاستثماري المرتبط بعملة بيتكوين.

وارتفع سعر عملة بيتكوين بأكثر من 2000 دولار يوم أمس ليتجاوز سعرها حاجز 28 ألف دولار.

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وتعتبر الخسارة القضائية لـ "SEC" هي الثانية في غضون أسابيع بعد خسارتها لحكم قضائي لصالح شركة "RIPPLE" المصدرة لعملة "XRP" ما شكل دعما لسوق العملات المشفرة.

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