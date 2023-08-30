بنك أوف أميركا: مكاسب الدولار تعتمد على نمو الصين أكثر من سياسات "الفيدرالي"

أشار تقرير "بنك أوف أميركا" إلى أن مكاسب الدولار منذ منتصف يوليو جاءت بدعم من توقعات النمو الضعيفة في الصين، أكثر منها بسبب سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية.

وأعرب البنك عن تفاؤله بشأن الدولار، لكنه لفت إلى أن الأمر يتوقف على ما إذا كانت الصين ستطرح خططا تحفيزية خلال الأسابيع المقبلة.

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وذكر البنك أنه نظرا لكون الدولار يعتبر ملاذاً آمناً من قبل معظم المستثمرين، فقد ارتبط عكسياً بتوقعات النمو في الصين، والتي تراجعت خلال الأشهر الأخيرة في ظل تنامي الأزمة العقارية.