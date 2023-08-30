قطاع التأمين يدعم صعود الأسهم الأوروبية قُبيل بيانات اقتصادية مهمة

ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الأربعاء، بعد نتائج إيجابية من شركة برودنشيال للتأمين دعمت مؤشر القطاع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات المهمة لتقييم متانة الاقتصاد في المنطقة.

وبحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بعد صعوده في الجلستين السابقتين.

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وصعد مؤشر شركات التأمين الأوروبية 0.7% وقفز سهم برودنشيال 2.7% بعدما سجلت شركة التأمين التي تركز أعمالها على آسيا أرباحا تشغيلية أعلى في النصف الأول من العام، وفق "رويترز".

وزاد سهم ديريكت لاين للتأمين 1%. وارتفع مؤشر أسهم الطاقة القيادية 0.4% مستفيدة من صعود أسعار النفط الخام، في حين ارتفع مؤشر الموارد الأساسية بنحو 1% في المعاملات المبكرة.

وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.2% قبيل إعلان بيانات التضخم لشهر أغسطس/آب في وقت لاحق اليوم.

وعلى الجانب الآخر هوى سهم أورستد 11.8% بعد إعلان أكبر شركة عالمية لمزارع الرياح البحرية أنها تتوقع أن تبلغ مخصصات انخفاض القيمة خمسة مليارات كرونة دنمركية (729.78 مليون دولار) في محفظة أعمالها في الولايات المتحدة.