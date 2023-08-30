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وول ستريت (iStock)
وول ستريت (iStock)
وول ستريت

وول ستريت تغلق على ارتفاع وسط تفاؤل بشأن أسعار الفائدة

مدعومة بصعود أسهم تسلا وإنفيديا بعد تراجع فرص العمل الشاغرة في يوليو

دبي - العربية.نت
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أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع حاد يوم الثلاثاء مدعومة بصعود أسهم تسلا وإنفيديا وشركات أخرى عملاقة بعد تراجع فرص العمل الشاغرة في يوليو/تموز، مما عزز التوقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة.

ولامس المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوعين خلال الجلسة بعد أن أظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة الذي أجرته وزارة العمل أن عدد الوظائف الشاغرة بلغ 8.827 مليون في يوليو/تموز، منخفضا للشهر الثالث على التوالي.

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وبحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 64.39 نقطة أو 1.45% ليغلق عند 4497.70 نقطة، وفق رويترز.

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وصعد المؤشر ناسداك المجمع 239.36 نقطة أو 1.74% إلى 13943.37 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 294.97 نقطة أو 0.85% إلى 34854.95 نقطة.

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