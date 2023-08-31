اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت

أميركا.. انخفاض عائدات السندات لأجل عامين بعد تباطؤ النمو الاقتصادي

تعتبر أكثر حساسية لقرارات الاحتياطي الفيدرالي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

انخفضت عائدات السندات الأميركية لأجل عامين، والتي تعتبر أكثر حساسية لقرارات الاحتياطي الفيدرالي، بنحو 6 نقاط أساس إلى حوالي 4.8% بعد بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤا في النمو الاقتصادي عما كان متوقعا سابقا.

وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بوتيرة سنوية معدلة بلغت 2.1% في الربع الثاني، أي أقل من التقديرات السابقة للحكومة.

مادة اعلانية

كما ارتفع عدد الوظائف في القطاع الخاص بنحو 177 ألف وظيفة في أغسطس بحسب بيانات معهد أبحاث "ADP" التي صدرت أمس.

وجاءت بيانات الوظائف أقل من التوقعات التي كانت لزيادة بـ 195 ألف وظيفية وأقل بكثير من الإجمالي المعدل لشهر يوليو الذي شهد زيادة بـ 371 ألف وظيفة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الكوكب أصبح كرة نار ملتهبة.. النيران تلتهم أراضي وغابات تعادل مساحة دول كاملة الكوكب أصبح كرة نار ملتهبة.. النيران تلتهم أراضي وغابات تعادل مساحة دول كاملة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط