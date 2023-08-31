أميركا.. انخفاض عائدات السندات لأجل عامين بعد تباطؤ النمو الاقتصادي

انخفضت عائدات السندات الأميركية لأجل عامين، والتي تعتبر أكثر حساسية لقرارات الاحتياطي الفيدرالي، بنحو 6 نقاط أساس إلى حوالي 4.8% بعد بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤا في النمو الاقتصادي عما كان متوقعا سابقا.

وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بوتيرة سنوية معدلة بلغت 2.1% في الربع الثاني، أي أقل من التقديرات السابقة للحكومة.

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كما ارتفع عدد الوظائف في القطاع الخاص بنحو 177 ألف وظيفة في أغسطس بحسب بيانات معهد أبحاث "ADP" التي صدرت أمس.

وجاءت بيانات الوظائف أقل من التوقعات التي كانت لزيادة بـ 195 ألف وظيفية وأقل بكثير من الإجمالي المعدل لشهر يوليو الذي شهد زيادة بـ 371 ألف وظيفة.