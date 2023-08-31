إدراج سندات "طاقة" في سوق أبوظبي 6 سبتمبر

من المقرر أن تدرج شركة أبوظبي الوطنية للطاقة سندات بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار في السادس من سبتمبر، والتي تشمل سندات عادية بقيمة 500 مليون دولار بفائدة 4.375% تستحق عام 2029.

كما تشمل سندات خضراء بقيمة مليار دولار بفائدة ثابتة 4.696% تستحق عام 2033.

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وكانت الأرباح نصف السنوية لشركة طاقة قد ارتفعت بنحو 200% في النصف الأول 2023 إلى 13.5 مليار درهم.

الجمعية العمومية لـ"بروج" تقر توزيع 7.9 فلس للسهم عن النصف الأول