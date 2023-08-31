ارتفاع "وول ستريت" بعد إحياء بيانات التضخم آمال إنهاء رفع الفائدة

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الخميس بعد توافق قراءة التضخم التي طال ترقبها مع التوقعات، ما يحيي الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ربما ينهي دورة التشديد النقدي.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 18.85 نقطة أو 0.05% إلى 34909.09 نقطة.

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وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 2.14 نقطة أو 0.05% إلى 4517.01 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 22.23 نقطة أو 0.16% إلى 14041.54 نقطة، وفق "رويترز".