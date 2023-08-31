تباين أداء أسواق الخليج وسط توقعات بإحجام "الفيدرالي" عن رفع الفائدة

أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على تباين اليوم الخميس بعد أن أثارت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيحجم عن رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين أثر تقلب أسعار الطاقة على معنويات المستثمرين.

وبعد ظهور سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأميركية الضعيفة بشكل عام، زادت الرهانات على أن "المركزي" الأميركي قد انتهى من تشديد السياسة النقدية وأن تخفيضات أسعار الفائدة في العام المقبل قد تصل إلى أكثر من 100 نقطة أساس، وفق "رويترز".

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وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي بسياسة المركزي الأميركي لأن عملات معظمها مرتبطة بالدولار الأميركي.

وارتفع مؤشر دبي 0.4% بدعم من صعود سهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 1.7%.

كما أغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.7% مدعوما بارتفاع سهم الشركة العالمية القابضة 2.1%.

وانخفض مؤشر قطر 1.5% مع تراجع معظم الأسهم على المؤشر، ومنها سهم مصرف قطر الإسلامي الذي انخفض 2.8%.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، مدعومة بتراجع كبير في مخزونات الخام الأميركية وتخفيضات "أوبك+" للإنتاج، لكن تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية في الصين حد من المكاسب.

ونزل مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.7% متأثرا بتراجع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.9%، وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.3%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3%. وأغلق سهم البنك التجاري الدولي مرتفعا 2%.