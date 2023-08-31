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الأسواق الناشئة
الأسواق الناشئة
الأسواق الناشئة

تراجع السندات السيادية المصرية والباكستانية المقومة بالدولار

وسط موجة أوسع لبيع أدوات دين الأسواق الناشئة

لندن - رويترز
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تراجعت اليوم الخميس السندات الدولارية المصدرة من مصر وباكستان بأكثر من سنتين، وفقا لما أظهرته بيانات تريدويب وسط موجة أوسع لبيع أدوات دين الأسواق الناشئة.

كما تراجعت السندات السيادية الدولارية المصدرة عن أنغولا المنتجة للنفط. وتعاني مصر وباكستان من ارتفاع الدين ومحدودية الوصول للعملة الأجنبية. ونزلت الروبية الباكستانية لمستويات قياسية اليوم الخميس.

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يأتي هذا بعد موجة بيع للدين السيادي للغابون إثر انقلاب عسكري جرى هناك، فضلا عن انخفاضات شهدتها سندات نيجيريا بعد أنباء عن إصدار أدوات دين بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

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