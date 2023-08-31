سوق السعودية
"أسمنت الجنوبية" تقرر توزيع 3.5% أرباحا نقدية عن النصف الأول 2023
تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.35 ريال
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قرر مجلس إدارة شركة "أسمنت المنطقة الجنوبية" توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2023م، بنسبة 3.5%.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إجمالي التوزيعات تبلغ 49 مليون ريال، موزعة على عدد 140 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم الواحد 0.35 ريال.
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وأوضحت أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأشارت إلى أن تاريخ التوزيع سيكون يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023.
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