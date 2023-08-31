وول ستريت
وول ستريت تغلق على ارتفاع بفضل توقعات بعدم رفع أسعار الفائدة
المؤشر ستاندرد آند بورز 500 زاد 0.39% ليغلق عند 4515.00 نقطة
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أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع على ارتفاع يوم الأربعاء بعد أن أشارت بيانات اقتصادية جديدة إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لن يرفع أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.
ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.39% ليغلق عند 4515.00 نقطة.
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كما صعد المؤشر ناسداك 0.54% إلى 14019.31 نقطة، في حين ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.11% إلى 34890.77 نقطة، وفق رويترز.
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