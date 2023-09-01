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مؤشر أسعار الأسهم في ألمانيا (رويترز) الأسهم الأوروبية
مؤشر أسعار الأسهم في ألمانيا (رويترز)
الأسهم الأوروبية

استقرار أسهم أوروبا مع تعادل أثر مكاسب الطاقة مع تراجع سهمي أوروبيس وفولكسفاغن

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني

دبي - العربية.نت
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استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة مع معادلة الدعم الذي قدمته أسهم شركات الطاقة والتعدين لأثر الضغوط من أداء ضعيف لسهمي أوروبيس الألمانية لإنتاج النحاس بعد تحذير بشأن الأرباح وفولكسفاغن إثر خفض لتوصية السهم.

وبحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 457.9 نقطة، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

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وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.2% مع هبوط سهم أوروبيس 18% بعد أن قالت أكبر شركة لإنتاج النحاس في أوروبا إنها لن تحقق الأرباح التي توقعتها للعام بأكمله، وفق رويترز.

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لكن أسهم قطاع التعدين ارتفعت 0.7% بعد رصد زيادة في معظم أسعار المعادن الأساسية.

وزادت أسهم قطاع النفط والغاز 1.6% مع صعود أسعار الخام بسبب شح الإمدادات والتوقعات بأن يمدد تحالف أوبك+ تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام.

وتراجع سهم فولكسفاغن 2.5% بعد أن خفض بنك يو.بي.إس توصياته لسهم شركة صناعة السيارات الألمانية إلى "بيع" من "محايد".

وينصب تركيز المستثمرين على بيانات نشاط المصانع في منطقة اليورو لشهر أغسطس/آب لتحديد توقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، واجتماعه القادم مقرر بعد أسبوعين.

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