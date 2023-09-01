اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أحد الوسطاء في بورصة نيويورك (أ ف ب) وول ستريت مناسبة
أحد الوسطاء في بورصة نيويورك (أ ف ب)
وول ستريت

وول ستريت تفتح على صعود بعد تقرير أظهر ارتفاع البطالة

داو جونز الصناعي ارتفع 0.44%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الجمعة، بعد أن أظهر تقرير ارتفاع معدل البطالة في أغسطس/آب وتباطؤ نمو الأجور، مما يعزز التوقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 154.33 نقطة أو 0.44% إلى 34876.24 نقطة.

مادة اعلانية

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 22.94 نقطة أو 0.51% إلى 4530.60 نقطة، وفق رويترز.

إذا أردت أن تصبح ثرياً.. 3 عادات يحافظ عليها أصحاب الملايين قصص اقتصادية خاص إذا أردت أن تصبح ثرياً.. 3 عادات يحافظ عليها أصحاب الملايين

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 95.00 نقطة أو 0.68% إلى 14129.96 نقطة عند الفتح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جنرالات غرب أفريقيا يحاولون الاستفادة من الاحتجاجات الشبابية.. كيف؟ جنرالات غرب أفريقيا يحاولون الاستفادة من الاحتجاجات الشبابية.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط