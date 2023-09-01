وول ستريت تفتح على صعود بعد تقرير أظهر ارتفاع البطالة

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الجمعة، بعد أن أظهر تقرير ارتفاع معدل البطالة في أغسطس/آب وتباطؤ نمو الأجور، مما يعزز التوقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 154.33 نقطة أو 0.44% إلى 34876.24 نقطة.

مادة اعلانية

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 22.94 نقطة أو 0.51% إلى 4530.60 نقطة، وفق رويترز.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 95.00 نقطة أو 0.68% إلى 14129.96 نقطة عند الفتح.