وول ستريت
وول ستريت تفتح على صعود بعد تقرير أظهر ارتفاع البطالة
داو جونز الصناعي ارتفع 0.44%
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الجمعة، بعد أن أظهر تقرير ارتفاع معدل البطالة في أغسطس/آب وتباطؤ نمو الأجور، مما يعزز التوقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 154.33 نقطة أو 0.44% إلى 34876.24 نقطة.
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وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 22.94 نقطة أو 0.51% إلى 4530.60 نقطة، وفق رويترز.
وصعد المؤشر ناسداك المجمع 95.00 نقطة أو 0.68% إلى 14129.96 نقطة عند الفتح.
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