بورصة مصر تربح 85 مليار جنيه ومؤشرها يقفز 7% في أغسطس

تمكنت البورصة المصرية من تحقيق مكاسب كبيرة خلال تداولات شهر أغسطس الماضي مع زيادة ضخمة في أحجام وقيم التداولات.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 85.6 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس الماضي، ليغلق عند مستوى 1.276 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.2%.

مادة اعلانية

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 712.7 مليار جنيه إلى 827.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.1%. وقفز رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 235.3 مليار جنيه إلى 256.9 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 9.2%.

كما نما رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقًا من 948 مليار جنيه إلى 1.084 تريليون جنيه بنسبة نمو بلغت 4.4%. وأخيراً صعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.8 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 5.3%.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 7.26% ليغلق عند مستوى 18873 نقطة. وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.46% ليغلق عند مستوى 3829 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.28% ليغلق عند مستوى 5597 نقطة. كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.29% ليغلق عند مستوى 22708 نقطة. وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.99% ليغلق عند مستوى 5450 نقطة.

وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 72 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 18.8 مليار ورقة منفذة على 1.8 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 40.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 13.4 مليار ورقة منفذة على 1.2 مليون عملية خلال شهر يوليو الماضي.

واستحوذت الأسهم على 80.87% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 19.13%.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 37.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 5.6 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 732.8 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 70" نحو 12.5 مليار جنيه، بحجم تداول 8.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 652.6 ألف عملية. وبلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 100" نحو 49.6 مليار جنيه بحجم تداول 13.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.4 مليون عملية.

ورفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 22 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات الشهر الماضي بعدما زادت رؤوس أموالها بقيمة 1.147 مليار جنيه خلال تعاملات شهر أغسطس.