السوق المالية السعودية تدرس إدراج نحو 50 شركة.. 4 منها في "تاسي"

أظهرت بيانات النشرة الإحصائية لهيئة السوق المالية السعودية، للربع الثاني من العام الحالي، زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بنسبة 6% إلى 228 شركة.

وحسب النشرة، ارتفع عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية 100% إلى 62 شركة.

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ووافقت هيئة السوق المالية على طرح شركتين في السوق الرئيسية، و18 شركة في السوق الموازية خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما لا تزال 4 طلبات إدراج في السوق الرئيسية، و45 طلباً في السوق الموازية قيد الدراسة.

وسجلت الصناديق الاستثمارية رقماً قياسياً جديداً بعد ارتفاعها بنسبة 35% على أساس سنوي إلى 1130 صندوقاً.