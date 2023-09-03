سوق السعودية
السوق المالية السعودية تدرس إدراج نحو 50 شركة.. 4 منها في "تاسي"
عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية ارتفعت 6% إلى 228 شركة
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أظهرت بيانات النشرة الإحصائية لهيئة السوق المالية السعودية، للربع الثاني من العام الحالي، زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بنسبة 6% إلى 228 شركة.
وحسب النشرة، ارتفع عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية 100% إلى 62 شركة.
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ووافقت هيئة السوق المالية على طرح شركتين في السوق الرئيسية، و18 شركة في السوق الموازية خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما لا تزال 4 طلبات إدراج في السوق الرئيسية، و45 طلباً في السوق الموازية قيد الدراسة.
قصص اقتصادية سوق السعودية سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب جماعية.. و"تاسي" يحافظ على مستوى 11500 نقطة
وسجلت الصناديق الاستثمارية رقماً قياسياً جديداً بعد ارتفاعها بنسبة 35% على أساس سنوي إلى 1130 صندوقاً.
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