اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سوق السعودية

السوق المالية السعودية تدرس إدراج نحو 50 شركة.. 4 منها في "تاسي"

عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية ارتفعت 6% إلى 228 شركة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات النشرة الإحصائية لهيئة السوق المالية السعودية، للربع الثاني من العام الحالي، زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بنسبة 6% إلى 228 شركة.

وحسب النشرة، ارتفع عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية 100% إلى 62 شركة.

مادة اعلانية

ووافقت هيئة السوق المالية على طرح شركتين في السوق الرئيسية، و18 شركة في السوق الموازية خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما لا تزال 4 طلبات إدراج في السوق الرئيسية، و45 طلباً في السوق الموازية قيد الدراسة.

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب جماعية.. و"تاسي" يحافظ على مستوى 11500 نقطة قصص اقتصادية سوق السعودية سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب جماعية.. و"تاسي" يحافظ على مستوى 11500 نقطة

وسجلت الصناديق الاستثمارية رقماً قياسياً جديداً بعد ارتفاعها بنسبة 35% على أساس سنوي إلى 1130 صندوقاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استطلاع جديد يظهر تقدم ترمب عن بايدن بـ8 نقاط استطلاع جديد يظهر تقدم ترمب عن بايدن بـ8 نقاط
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط