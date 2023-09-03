"سوق المال" العمانية تراجع نشرة إصدار "أوكيو".. أكبر طرح في تاريخها

تعكف الهيئة العامة لسوق المال العمانية على مراجعة نشرة الإصدار الخاصة بشركة أوكيو لشبكات الغاز، الذي يعد أكبر إصدار للأسهم في سوق رأس المال العُماني، حيث سيُطرح للاكتتاب العام نحو 212 مليون ريال عُماني وهو ما يمثل 49 %من رأسمال الشركة.

ودعت الهيئة المقبلين على الاستثمار من مواطنين ومقيمين إلى ضرورة الاستعداد لهذا النوع من الاستثمار من خلال فتح حساب مستثمر عبر "شركة مسقط للمقاصة والإيداع" التي تعد الجهة المعنية بتنظيم وحفظ سجلات المساهمين وفق وكالة الأنباء العمانية.

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وتعد نشرة الإصدار هي الدليل الذي يوجه المستثمرين نحو القرار الاستثماري، إذ تتضمن أهم المعلومات والبيانات المهمة بشأن المركز المالي للشركة المطروحة ورؤيتها التوسعية وفرصها للنجاح، إلى جانب التحديات التي تواجهها وحجم قدرتها على المنافسة، وتعد هذه البيانات أساسية للمستثمر لاتخاذ القرار الاستثماري بالاكتتاب.

وتسعى شركة أوكيو لشبكات الغاز من طرح الأسهم إلى الاستفادة من الميزات التمويلية التي تقدمها سوق رأس المال للتخارج وتمويل مشاريعها وأنشطتها الاستثمارية.

وفي مارس الماضي قال مصدران لوكالة "رويتر"، إن وحدة أنابيب الغاز التابعة لشركة أوكيو العمانية للطاقة المملوكة للدولة دعت بنوكا للاضطلاع بدور مديري الدفاتر لطرحها العام الأولي.

وقال المصدران -آنذاك- إن الوحدة المعروفة باسم "أوكيو لشبكات الغاز" تستعد لإجراء الطرح العام الأولي ربما في يونيو/حزيران.

وذكر أحدهما أن "أوكيو" قد تجمع أكثر من 500 مليون دولار من الطرح.

وذكر المصدران أنه تم اختيار بنك أوف أميركا وبنك مسقط العام الماضي للاضطلاع بأدوار بارزة في الطرح.