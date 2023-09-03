"مبكو" تقدم طلب زيادة رأسمالها إلى هيئة سوق المال السعودية
صندوق الاستثمارات العامة سيدفع مبلغ اكتتاب قدره 31.5 ريال لكل سهم جديد
أعلنت شركة شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" تقدمها اليوم الأحد، بملف طلب زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية إلى هيئة السوق المالية السعودية.
وفي 1 أغسطس الماضي وقعت "مبكو" اتفاقية اكتتاب ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، حيث ستقوم الشركة بزيادة رأس مالها من 666.7 مليون ريال إلى 866.7 مليون ريال مع وقف العمل بحق الأولوية، عن طريق إصدار 19.9 مليون سهم عادي جديد تمثل 30% من رأس مال الشركة الحالي، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد.
وقالت إنه سيتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالكامل من قبل الصندوق، بحيث تكون ملكية الصندوق في رأس مال الشركة 23.08% بعد زيادة رأس المال في مقابل إصدار الأسهم الجديدة، والتزم الصندوق بدفع مبلغ اكتتاب قدره 31.5 ريال لكل سهم جديد، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية والجمعية العامة غير العادية.
وأوضحت "مبكو" أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية تتعلق بهذا الشأن.
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