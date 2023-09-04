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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

ارتفاع أسهم اليابان في ظل تفاؤل بشأن الاقتصاد الأميركي

"توبكس" يصل لأعلى مستوى في 33 عاماً

طوكيو - رويترز
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ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم الاثنينن، ووصل مؤشر "توبكس" لأعلى مستوى في 33 عاماً، إذ أعطى تراجع الين دعماً واسع النطاق للسوق، كما ارتفعت الأسهم الحساسة للأوضاع الاقتصادية وسط تعزيز لآراء بأن الاقتصاد الأميركي سيتجنب الانزلاق في ركود.

كما ساد التفاؤل معنويات السوق بسبب مكاسب سجلتها الأسهم الصينية بعد أن كشفت بكين عن مجموعة من الإجراءات التحفيزية الجديدة.

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وأنهى المؤشر "توبكس" التداولات على ارتفاع بلغت نسبته 1.02% مسجلا 2368.29 نقطة، بما شكل أعلى مستوى في اليوم وذروة جديدة في 33 عاماً.

التضخم في تركيا يتجاوز التوقعات خلال أغسطس ويصل إلى 59% اقتصاد اقتصاد تركيا التضخم في تركيا يتجاوز التوقعات خلال أغسطس ويصل إلى 59%

وصعد المؤشر نيكاي 0.7% إلى 32939.18 نقطة وهو أعلى مستوى في الجلسة ومستوى ارتفاع جديد في شهر.

وسجل المؤشران بذلك ارتفاعاً للجلسة السادسة على التوالي وهي أطول سلسلة مكاسب منذ منتصف مايو/أيار.

وارتفعت الأسهم الصينية بقوة وسط إجراءات جديدة للإصلاح بما شمل تيسير قواعد الإدراج وتوقعات بدعم إضافي للسياسات لقطاع العقارات المتعثر.

وقفز قطاع الحديد والصلب 4.11% متفوقا على باقي القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو كما ارتفع قطاع الشحن 3.32%. كما جاء قطاع شركات تصنيع معدات النقل في المرتبة الثالثة في قطاعات البورصة الفرعية مرتفعا 2.78% إذ عزز ضعف الين قيمة الإيرادات في الخارج.

وصعد سهم مازدا 4.14% ونيسان 3.64% وتويوتا 3.1%.

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