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سوفت بنك

"سوفت بنك" تستهدف جمع بين 5 إلى 7 مليارات دولار من طرح "آرم"

مقارنة بمبلغ 10 مليارات دولار سابقا

دبي - العربية.نت
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ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن مجموعة "سوفت بنك" تسعى الآن إلى جمع ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار من الطرح العام الأولي لوحدة الرقائق "ARM" التابعة لها، مقارنة بمبلغ وقدره 10 مليارات دولار كانت تسعى إلى جمعه سابقا من عملية الطرح.

ومن المرجح أن يتم تقييم "آرم" في نطاق يتراوح ما بين 50 مليار دولار إلى 60 مليار دولار، بدلاً من النطاق المستهدف السابق الذي يتراوح بين 60 مليار دولار و70 مليار دولار.

"آرم" التابعة لـ"سوفت بنك" تنشر تفاصيل طرح أسهمها في نيويورك نبض السوق وول ستريت "آرم" التابعة لـ"سوفت بنك" تنشر تفاصيل طرح أسهمها في نيويورك
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تأتي التوقعات الجديدة في ظل زيادة مخاطر الاقتصاد الصيني وتباطؤ نمو سوق الهواتف الذكية ، علما أن شركة "آرم" تدير معظم أعمالها في الصين من خلال وحدتها "Arm China".

يُذكر أن "أبل" و"إنفيديا" و"إنتل" وسامسونغ للإلكترونيات من بين كبار المستثمرين الاستراتيجيين في الطرح العام الأولي للشركة.

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