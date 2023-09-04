تفاؤل الاقتصاد الصيني يرفع الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، بدفعة من معنويات إيجابية في أسواق آسيا وسط تفاؤل مستثمرين بأن سلسلة من الإجراءات التحفيزية أعلنتها الصين ستساعد اقتصادها المتباطئ، كما وصلت أسهم شركة "نوفو نورديسك" لمستوى ارتفاع قياسي جديد.

وصعد المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش، بعد خسائر استمرت لثلاث جلسات على التوالي.

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وزادت أسهم شركات التعدين 1.3% وقادت المكاسب في القطاعات الأوروبية مع صعود العقود الآجلة لخام الحديد في ظل تفاؤل بشأن أثر دعم الصين لسياسات قطاع العقارات المتعثر.

وقالت مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن الصين تعتزم اتخاذ مزيد من الإجراءات بما سيشمل تيسير قيود شراء المنازل.

وارتفع سهم نوفو نورديسك 1.6% ليصل إلى ارتفاع قياسي بعد أن قالت شركة الأدوية الدنمركية إنها أصدرت عقارا بالحقن لخسارة الوزن في بريطانيا.

وأطاحت نوفو، بعد أن وصلت قيمتها السوقية إلى 424.7 مليار دولار، بشركة "إل.في.إم.إتش" من على عرش أكبر شركة مدرجة في أوروبا من حيث القيمة السوقية يوم الجمعة.