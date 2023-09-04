بورصة أوراق مالية شهيرة تدخل عالم البلوكتشين

كشفت مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية خططًا لأعمال جديدة في الأسواق الرقمية لتقديم تداول واسع النطاق للأصول المالية التقليدية عبر تقنية البلوكتشين التي تستخدم لتشغيل العملات المشفرة.

وقال رئيس أسواق رأس المال في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية موراي روس، في مقابلة لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، اطلعت عليها "العربية.نت"، إن المجموعة كانت تدرس إمكانية إنشاء مكان تداول يعمل بتقنية البلوكتشين لمدة عام تقريبًا ووصلت إلى "نقطة انعطاف" حيث قررت المضي قدمًا في خططها.

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البلوكتشين هي تكنولوجيا رقمية يمكن من خلالها تسجيل المعاملات والتحقق منها.

وقال روس إن بورصة لندن للأوراق المالية لا تعمل على بناء أصول مشفرة، لكنها تتطلع إلى استخدام التكنولوجيا التي تدعم الرموز المميزة مثل البتكوين لتحسين كفاءة شراء وبيع والاحتفاظ بالأصول التقليدية.

وقال التقرير يوم الاثنين إن مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية تدرس استخدام كيان قانوني منفصل لأعمال الأسواق الرقمية، مضيفًا أنها تأمل في تشغيله خلال العام المقبل، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية.

وأضاف التقرير أن المجموعة تجري بالفعل محادثات مع الجهات التنظيمية وسلطات قضائية متعددة، بالإضافة إلى الحكومة والخزانة في المملكة المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يتحدث فيه عدد من المؤسسات المالية الرئيسية عن إمكانية قيام تقنية البلوكتشين بتبسيط عملية إصدار الأصول المالية وتداولها.