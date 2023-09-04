اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بورصة لندن
شعار بورصة لندن
الأسواق العالمية

بورصة أوراق مالية شهيرة تدخل عالم البلوكتشين

روس: لا نعمل على بناء أصول مشفرة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشفت مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية خططًا لأعمال جديدة في الأسواق الرقمية لتقديم تداول واسع النطاق للأصول المالية التقليدية عبر تقنية البلوكتشين التي تستخدم لتشغيل العملات المشفرة.

وقال رئيس أسواق رأس المال في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية موراي روس، في مقابلة لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، اطلعت عليها "العربية.نت"، إن المجموعة كانت تدرس إمكانية إنشاء مكان تداول يعمل بتقنية البلوكتشين لمدة عام تقريبًا ووصلت إلى "نقطة انعطاف" حيث قررت المضي قدمًا في خططها.

مادة اعلانية

البلوكتشين هي تكنولوجيا رقمية يمكن من خلالها تسجيل المعاملات والتحقق منها.

بورصة شنغهاي توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة "تداول" السعودية أسواق المال سوق السعودية بورصة شنغهاي توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة "تداول" السعودية

وقال روس إن بورصة لندن للأوراق المالية لا تعمل على بناء أصول مشفرة، لكنها تتطلع إلى استخدام التكنولوجيا التي تدعم الرموز المميزة مثل البتكوين لتحسين كفاءة شراء وبيع والاحتفاظ بالأصول التقليدية.

وقال التقرير يوم الاثنين إن مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية تدرس استخدام كيان قانوني منفصل لأعمال الأسواق الرقمية، مضيفًا أنها تأمل في تشغيله خلال العام المقبل، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية.

وأضاف التقرير أن المجموعة تجري بالفعل محادثات مع الجهات التنظيمية وسلطات قضائية متعددة، بالإضافة إلى الحكومة والخزانة في المملكة المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يتحدث فيه عدد من المؤسسات المالية الرئيسية عن إمكانية قيام تقنية البلوكتشين بتبسيط عملية إصدار الأصول المالية وتداولها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف أصبح حصول المواطن السوداني على جواز سفر "أكبر الأحلام"؟ كيف أصبح حصول المواطن السوداني على جواز سفر "أكبر الأحلام"؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط