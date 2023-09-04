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هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية تقر طرح وحدات "صندوق سيكو لأسهم المملكة" طرحاً عاماً

أكدت أن الاستثمار من دون الاطلاع على شروط الصندوق ودراستها قد ينطوي على مخاطر

دبي - العربية.نت
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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة سيكو المالية" على طرح وحدات "صندوق سيكو لأسهم المملكة " طرحاً عاماً.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

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وأضافت أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.​

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