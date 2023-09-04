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مجموعة تداول السعودية
سوق السعودية

بورصة شنغهاي توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة "تداول" السعودية

لاستكشاف فرص التعاون في مجالات الإدراج والتكنولوجيا المالية

شنغهاي - رويترز
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أعلنت بورصة شنغهاي اليوم الاثنين أنها وقعت مذكرة تفاهم مع نظيرتها السعودية.

وذكرت البورصة في بيان أن البورصتين ستستكشفان فرص التعاون في مجالات الإدراج والتكنولوجيا المالية والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والأبحاث.

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