سوق السعودية
بورصة شنغهاي توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة "تداول" السعودية
لاستكشاف فرص التعاون في مجالات الإدراج والتكنولوجيا المالية
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أعلنت بورصة شنغهاي اليوم الاثنين أنها وقعت مذكرة تفاهم مع نظيرتها السعودية.
وذكرت البورصة في بيان أن البورصتين ستستكشفان فرص التعاون في مجالات الإدراج والتكنولوجيا المالية والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والأبحاث.
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