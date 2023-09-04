"تيم ون": تحديد النطاق السعري لطرح "البخور الذكي" بين 46 و49 ريالا للسهم
بدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين يوم 10 سبتمبر 2023
أعلنت شركة تيم ون بصفتها المستشار المالي للطرح المحتمل لشركة البخور الذكي للتجارة في السوق الموازية "نمو" عن تحديد النطاق السعري لطرحها المحتمل وتاريخ بدء الطرح وفترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن النطاق السعري للطرح تحدد بين 46 و49 ريالا سعوديا للسهم الواحد ("النطاق السعري").
وأوضحت أن عملية الطرح تضم (325) ألف سهم عادي تمثل 20% من إجمالي رأس مال الشركة بعد الزيادة ("أسهم الطرح")، والتي تمثل نسبة 25% من إجمالي رأس مال الشركة قبل الزيادة.
وسيتم تخصيص عدد (325) ألف سهم عادي تمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.
يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل (10) أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى (81,240) سهما.
وستبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين يوم 10 سبتمبر 2023م وتنتهي يوم 12 سبتمبر 2023م.
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