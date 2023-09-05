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بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تغلق منخفضة بفعل بيانات ضعيفة من الصين ومنطقة اليورو

مكاسب أسهم شركات الطاقة ساعدت على الحد من الخسائر

دبي - العربية.نت
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أغلقت الأسهم الأوروبية على تراجع، اليوم الثلاثاء، بفعل بيانات ضعيفة لقطاع الخدمات في الصين ومنطقة اليورو، مما أجج المخاوف من تباطؤ النمو العالمي لكن مكاسب أسهم شركات الطاقة ساعدت على الحد من الخسائر.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2% ليواصل خسائره للجلسة الخامسة على التوالي.

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وتراجع قطاعا السلع الفاخرة والبناء 1.2% و1% على الترتيب بعدما أظهرت بيانات نمو قطاع الخدمات في الصين بأبطأ وتيرة له في ثمانية أشهر في أغسطس/آب، وفق "رويترز".

المخاوف المرتبطة بالصين تهبط بالأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في أسبوع أسواق المال الأسهم الأوروبية المخاوف المرتبطة بالصين تهبط بالأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في أسبوع

وتراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو بشكل أسرع مما كان متوقعا في البداية في أغسطس/ آب مع دخول قطاع الخدمات في مرحلة انكماش.

من ناحية أخرى، قفز قطاع الطاقة 1.2% مدعوما بارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من 1% بعد أن أعلنت السعودية وروسيا تمديدا جديدا للتخفيضات الطوعية في الإمدادات.

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