أسهم أوروبا تغلق منخفضة بفعل بيانات ضعيفة من الصين ومنطقة اليورو
مكاسب أسهم شركات الطاقة ساعدت على الحد من الخسائر
أغلقت الأسهم الأوروبية على تراجع، اليوم الثلاثاء، بفعل بيانات ضعيفة لقطاع الخدمات في الصين ومنطقة اليورو، مما أجج المخاوف من تباطؤ النمو العالمي لكن مكاسب أسهم شركات الطاقة ساعدت على الحد من الخسائر.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2% ليواصل خسائره للجلسة الخامسة على التوالي.
وتراجع قطاعا السلع الفاخرة والبناء 1.2% و1% على الترتيب بعدما أظهرت بيانات نمو قطاع الخدمات في الصين بأبطأ وتيرة له في ثمانية أشهر في أغسطس/آب، وفق "رويترز".
وتراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو بشكل أسرع مما كان متوقعا في البداية في أغسطس/ آب مع دخول قطاع الخدمات في مرحلة انكماش.
من ناحية أخرى، قفز قطاع الطاقة 1.2% مدعوما بارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من 1% بعد أن أعلنت السعودية وروسيا تمديدا جديدا للتخفيضات الطوعية في الإمدادات.
-
"ARM" التابعة لـ"سوفت بنك" تستهدف جمع 5 مليارات دولار في طرح عامتخطط شركة "Arm Holdings Ltd" التابعة لمجموعة "سوفت بنك" لجمع ما يصل إلى 4.87 مليار دولار في طرح عام أولي أصغر بكثير مما كان يستهدفه مصمم شرائح الهاتف ... أسواق العربية 1830
-
قرار سعودي بتمديد تخفيض إنتاج النفط يفوق توقعات السوقجاء قرار السعودية بتمديد تخفيضات إنتاجها النفطي لمدة ثلاثة أشهر ليفوق توقعات السوق.وكانت "بلومبرغ" ذكرت أن 20 محللا من أصل 25 توقعوا تمديد الخفض لشهر ... أسواق العربية 1830
-
"صندوق الاستثمارات" يعلن اكتمال بيع حصته في شركة "الغاز والتصنيع"بقيمة 491.19 مليون ريال شركات