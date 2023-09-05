المخاوف المرتبطة بالصين تهبط بالأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في أسبوع

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها في أسبوع، إذ أجج ضعف البيانات الاقتصادية في الصين المخاوف إزاء تباطؤ التعافي بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات محلية قد توفر مؤشرات على خطط البنك المركزي الأوروبي بشأن التشديد النقدي.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش ليواصل تسجيل خسائر للجلسة الخامسة.

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وكانت القطاعات المنكشفة على الصين مثل السلع الفاخرة ومواد البناء من بين أكبر الخاسرين في أوروبا بعدما أظهرت بيانات أن نشاط الخدمات في الصين نما في أغسطس/آب بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر، وفق "رويترز".

ومن المتوقع أن تؤكد القراءة النهائية لنشاط الأعمال في منطقة اليورو، والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، حدوث انكماش في أغسطس/آب.

وتراجع سهم شركة روش للأدوية 1.1% بعدما خفضت شركة بيرينبرغ للوساطة المالية التوصية لسهم الشركة السويسرية من "شراء" إلى "انتظار"، قائلة إنها لا ترى ما يكفي من المحفزات لدعم السهم.

وهبط سهم بنك "كريدي أغريكول" 3.0% بعدما خفض غولدمان ساكس توصيته لسهم البنك الفرنسي إلى "بيع"، بينما هوى سهم كومرتس بنك 3.3% بعد أن خفض باركليز تصنيفه لسهم البنك الألماني إلى عدم الاحتفاظ وعدم الشراء.